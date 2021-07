Trein in Groningen ontspoorde door mankement aan spoor

Een defect aan het treinspoor heeft ertoe geleid dat vorige week zondag een trein kon ontsporen bij het station in Groningen. Dat concludeert spoorbeheerder ProRail na onderzoek.

De trein van Arriva zakte tussen de rails doordat de spoorwijdte bij een wissel te groot was. Hoe die verwijding kon ontstaan, is nog niet duidelijk. "Daar doen we nu verder onderzoek naar", zegt een woordvoerder van ProRail tegen RTV Noord.

Andere wissels rond het station zijn de dag na de ontsporing gecontroleerd, maar bleken in orde te zijn.

De trein van Groningen naar Roodeschool liep zondagavond 27 juni vlak na het verlaten van het station uit de rails. Niemand raakte gewond. De passagiers konden de trein verlaten via het achterste deel, dat nog naast het perron stond. Vanwege het incident was het treinverkeer een groot deel van de volgende dag gestremd.