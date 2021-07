Zangeres Raffaella Carrà (A far l'amore comincia tu) overleden

In het refrein leek Carrà te refereren aan de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje, maar daarmee had het liedje niets te maken:

Met haar hit A far l'amore comincia tu brak Carrà internationaal door. Het nummer (met het vaak verbasterde refrein Scoppia, scoppia mi sco) was een oproep aan vrouwen om hun minnaars duidelijk te maken wat ze willen in bed. In 2011 belandde het nummer in een remix van Bob Sinclar opnieuw in enkele landen in de hitlijsten, maar nu met de titel Far l'Amore.

Carrà acteerde, danste en zong al op jonge leeftijd in films en entertainmentprogramma's op televisie. Met haar baanbrekende choreografie en gewaagde outfits werd ze in de jaren 60 in Italië enorm populair. Begin jaren 70 verhuisde ze naar Spanje, waar ze tv-programma's ging presenteren en Spaanstalige albums uitbracht.

De Italiaanse zangeres, actrice en tv-presentatrice Raffaella Carrà is op 78-jarige leeftijd overleden. Ze was internationaal vooral bekend van haar wereldhit A far l'amore comincia tu uit 1977.

In veel landen bleef het qua succes bij dat ene liedje. Ze bleef echter populair in Italië, Spanje en Latijns-Amerika, waar ze ook enige tijd woonde.

In de jaren 80 keerde ze terug naar Italië, waar ze nog jarenlang opdook in tv-programma's, onder meer als coach in de talentenshow The Voice of Italy. Ook groeide ze uit tot een icoon in de homowereld. In 2017 kreeg ze vanwege haar inzet voor de lhbti-scene de World Pride Award.

Carrà's dood is bekendgemaakt door de bevriende televisiemaker Sergio Japino. "Raffaella heeft ons verlaten", laat hij weten in een verklaring. "Ze is naar een betere wereld, waar haar menselijkheid, haar onmiskenbare lach en haar buitengewone talent voor altijd zullen blijven schijnen."