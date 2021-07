Man aangehouden na bedreigen gemeente Cuijk

De politie heeft een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt voor het bedreigen van de gemeente Cuijk. De politie meldt dat de verdachte vastzit voor verhoor.

Naar aanleiding van de bedreigingen besloot de gemeente de raadsvergadering van vanavond online te houden, meldt Omroep Brabant.

De dreiging was gericht aan de gemeente in het algemeen en niet aan een individuele bestuurder of afdeling. Over de aard van de bedreiging werden geen mededelingen gedaan, maar het was geen bommelding, liet de gemeente in een verklaring weten.

Veiligheidsmaatregelen

Naar aanleiding van de bedreiging werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen en was het gemeentehuis vanmiddag een uur gesloten. Ambtenaren bleven wel gewoon aan het werk. Mensen die een afspraak hadden moesten aanbellen en werden dan binnengelaten. Morgen zijn de deuren weer gewoon open.