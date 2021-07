Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin na AstraZeneca geen bezwaar

Een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin gevolgd door een tweede met het BioNTech/Pfizer-vaccin zorgt voor een goede bescherming tegen covid-19. Er is dan ook geen bezwaar tegen het op deze manier combineren van de vaccins. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan demissionair minister De Jonge van VWS.

De raad baseert zich op vorige week gepubliceerd Brits onderzoek dat nog niet door vakgenoten beoordeeld is. De deelnemers daaraan kregen twee keer hetzelfde vaccin of een dosis AstraZeneca gevolgd door een dosis Pfizer of omgekeerd.

In de praktijk nog bewijzen

Een vaccinatie met AstraZeneca gevolgd door een met Pfizer zorgde voor evenveel en na een maand zelfs iets meer antistoffen in het bloed dan twee doses AstraZeneca. Ook het aangeboren immuunsysteem reageerde sterker op de combinatie AstraZeneca met Pfizer dan op twee prikken met AstraZeneca.

Een combinatie van een prik met Pfizer gevolgd door AstraZeneca zorgde juist voor minder antistoffen. Over een combinatie met Moderna zijn nog niet genoeg gegevens bekend.

Dat de mix van beide vaccins voor een sterkere immuunreactie zorgt dan twee doses van AstraZeneca, doet verwachten dat de combinatie goede bescherming biedt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte. Maar in de praktijk moet nog wel blijken hoe deze zogeheten heterologe vaccinatie uitpakt.

Iets meer bijwerkingen

Een nadeel ervan is dat de deelnemers aan het onderzoek vaker bijwerking melden zoals hoofdpijn, koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen en spierpijn. Die klachten verdwenen binnen enkele dagen.

De vraag of het mogelijk is om verschillende vaccins te combineren ging spelen, toen relatief veel mensen geen (tweede) prik met AstraZeneca wilden halen vanwege een hele kleine kans op een zeer ernstige bijwerking.