Lichaam oud-burgemeester van Belgische Aalst gevonden

In het Belgische Aalst is in een appartement het lichaam gevonden van oud-burgemeester Ilse Uyttersprot. Volgens de huidige burgemeester is ze om het leven gebracht.

Belgische media schrijven dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer. De vermoedelijke dader zou zich bij de politie hebben gemeld omdat hij "zijn vriendin iets had aangedaan".

Tijdens haar burgemeesterschap raakte Uyttersprot in opspraak toen er in 2011 een pikante video van haar circuleerde op het internet. Daarin was te zien hoe ze in op het Griekse eiland Kreta bovenop een kerktoren seks had met haar ex-man.

"Het was een kleurrijk figuur", zegt correspondent Sander van Hoorn. "Ook in haar huidige rol als wethouder was ze controversieel. Ze verzette zich tegen het gemeentelijk beleid en was wethouder zonder portefeuille."

Dat zou niet de aanleiding zijn geweest voor deze moord, zegt Van Hoorn. "De huidige burgemeester zegt dat de moord geen politieke achtergrond heeft. Of haar ex-man de dader is, is speculeren."

Ilse Uyttersprot was burgemeester van Aalst van 2007 tot 2012. Ze raakte haar bevoegdheden vorig jaar kwijt, omdat ze vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. De laatste maanden was ze wethouder.