Rozetruidager Van der Breggen wint tijdrit in Giro Donne, Vollering tweede

Anna van der Breggen heeft de roze trui in de Giro d'Italia Donne nog steviger om haar schouders gekregen. De renster van SD Worx gaf haar collega's rijles in de vierde etappe, een individuele klimtijdrit, en boekte haar tweede ritzege.

Het 11,2 kilometer lange parcours leidde de rensters van Fondovalle naar Riale, waarin van 1.210 meter naar 1.714 meter hoogte geklommen moest worden.

De wereldkampioene deed 24 minuten en 58 seconden over de rit. Haar ploeggenote Demi Vollering, die derde staat in het klassement, werd tweede op grote achterstand. Ze was 1.05 minuut langzamer.