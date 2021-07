Celstraf voor man uit Enschede die Jaap van Dissel bedreigde

Een 34-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Volgens de politierechter in Den Haag is hij schuldig aan het bedreigen van Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, en burgemeester Christiaan van der Kamp (CDA) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dennis B., een van de beheerders van het Telegram-kanaal 'Exposekanaal', is veroordeeld voor het plaatsen van twee dreigberichten. Daarin riep hij op tot het langsbrengen en het gooien van een baksteen. In de berichten stonden ook de privéadressen van Van Dissel en de burgemeester, schrijft RTV Oost.

De man zei op de zitting dat hij geen kwade bedoelingen had met zijn berichten. "Als je een baksteen lang genoeg kookt, kun je er een modderbad van nemen. Ik vond dat meneer Van Dissel wel een cadeautje had verdiend." Verder zei hij zich niet te kunnen herinneren dat hij iets heeft gezegd over het gooien van een baksteen door de voorruit van burgemeester Van der Kamp.

'Niet geloofwaardig'

Daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter had de man moeten weten wat de gevolgen van zijn berichten konden zijn. Ook vond de rechter het niet geloofwaardig dat de man zei geen kwade bedoelingen te hebben, terwijl hij ook bewerkte foto's van Jaap van Dissel in zijn bezit had waar onder meer 'pedo' op stond.

Vorige week bepaalde de rechter dat drie complotdenkers per direct moeten stoppen met het verspreiden van online complotverhalen over een satanisch-pedofielen netwerk en rituele kindermoorden in Bodegraven, waarbij Van Dissel en de burgemeester genoemd werden.

De beweringen leidden er afgelopen winter toe dat complotdenkers de begraafplaats in de gemeente overstelpten met bloemen.