Voetbalpodcast #165: 'Engeland speelt angsthazenvoetbal, Italië weer vervelend'

Het EK voetbalt nadert zijn ontknoping. Nog vier landen maken kans op de Europese titel. In de NOS voetbalpodcast wordt er vooruitgeblikt op de halve finales.

Engeland versloeg Oekraïne in de kwartfinales met duidelijke cijfers (4-0), maar de ploeg van bondscoach Gareth Southgate krijgt ervan langs van Grueter. "Het was niet om aan te zien. Het was smerig en laf. Angsthazenvoetbal. Totaal geestdodend."

Waar Grueter zich heeft gestoord aan de Engelsen, ergerde Vermeulen zich aan de Italianen. "Ik word echt heel erg naar van ze."

Volgens Vermeulen heeft Italië een fantastisch team, maar gedroegen de spelers zich vervelend tegen België. "Het ongelooflijke simuleren, de aanstellerij. Die blessures die er niet zijn. Het tijdrekken. Ze maken een wedstrijd kapot."

In de halve finales speelt Italië tegen Spanje, Engeland neemt het in eigen land op tegen Denemarken.