Formule 1-podcast #10: 'Dit was vernederend voor Mercedes'

32 punten. Zo groot is de voorsprong van Formule 1-coureur Max Verstappen in het WK-klassement op Lewis Hamilton. Verstappen won zondag de Grand Prix van Oostenrijk en zag zijn grootste concurrent Lewis Hamilton als vierde eindigen.

In de Formule 1-podcast blikt presentator Amber Brantsen met verslaggever Louis Dekker en oud-Formule 1-coureur Jan Lammers terug op het afgelopen raceweekend.

Een weekend waarin Verstappen dus oppermachtig was en ook nog een extra punt pakte voor de snelste raceronde. Waar Red Bull domineert, daar stelt Mercedes teleur. "Dit was vernederend. Op zijn Duits gezegd, het was een Erniedrigung", aldus Dekker vanaf de Red Bull Ring in Oostenrijk.