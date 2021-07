Jabeur verrast ook tegen Swiatek en stuit in kwartfinales op Sabalenka

Ons Jabeur heeft op Wimbledon opnieuw verrast. Na in de derde ronde Garbiñe Muguruza, de kampioene van 2017, geklopt te hebben, was ze in de vierde ronde met 5-7, 6-1, 6-1 te sterk voor Iga Swiatek, de Roland Garros-winnares van 2020.

Jabeur, de nummer 24 van de wereld, kon in de eerste set een 3-1 en 5-3 marge niet vasthouden. In de volgende sets was ze met haar gevarieerde spel de baas en maakte Siwatek (WTA-9) te veel fouten. Na ruim 2,5 uur sloot Jabeur af met een lovegame en sloeg ze op matchpoint haar achtste ace.

De Tunesische (26) is voor de tweede keer kwartfinaliste bij een grandslamtoernooi. Vorig jaar haalde ze de laatste acht bij de Australian Open.

Jabeur vs. Sabalenka

In de kwartfinales wacht Jabeur een treffen met Aryna Sabalenka. De Wit-Russische nummer 4 van de wereld was in haar vierderondepartij met 6-3, 4-6, 6-3 te sterk voor Elena Rybakina en debuteert bij de laatste acht op een grandslamtoernooi.