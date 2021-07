Meeste schademeldingen uit Breda na hevige regenbuien

De hevige regenbuien gisteren op verschillende plekken in het land hebben flink wat schade veroorzaakt. Verzekeraars kregen met name meldingen binnen over schade aan woningen.

Bij verzekeraar Interpolis zijn 150 meldingen binnengekomen. Een groot deel van die meldingen komt uit Brabant. Landelijk gezien is Breda koploper, meldt Omroep Brabant.

"We zien voornamelijk schade aan woonhuizen, minder aan voertuigen", zegt een woordvoerder van Interpolis. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondergelopen kelders, lekkages en schades aan daken.

Hoe groot de totale financiële schade is die veroorzaakt is door het noodweer is nog niet bekend.

Zware regenbuien

In het zuiden en vooral het oosten van het land leidden zware regenbuien gisteren tot overlast. Buien trokken halverwege de middag van het zuiden richting het noorden. Het KNMI had code geel afgekondigd voor verschillende provincies. Die waarschuwing werd in de loop van de dag ingetrokken.

Ook in Brunssum stonden de straten blank: