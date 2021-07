Makkelie fluit halve finale Engeland-Denemarken, Kuipers genoemd voor finale

Makkelie floot Engeland ook al in de kraker tegen Duitsland in de achtste finales. Ook de openingswedstrijd van het EK, tussen Turkije-Italië, en de groepswedstrijd Finland-Rusland stonden onder zijn leiding.

Danny Makkelie heeft de leiding over Engeland-Denemarken, in de halve finales van het EK voetbal. De 38-jarige scheidsrechter sluit zijn eerste eindtoernooi daarmee op een fraaie manier af.

Björn Kuipers geldt als topfavoriet voor de finale. De aanstelling voor de eindstrijd wordt echter pas na de halve finales bekendgemaakt. Kuipers floot dit EK de groepswedstrijden Denemarken-België en Slowakije-Spanje en was afgelopen zaterdag de leidsman bij de kwartfinale Tsjechië-Denemarken.

Nijhuis: "Ik zou het wel logisch vinden dat Björn de finale krijgt en Danny een halve finale. Danny heeft nog tien jaar te gaan, voor Björn is het mogelijk zijn laatste kans. Mooi voor de Nederlandse scheidsrechters. Dat er Nederlanders fluiten in de halve finales en mogelijk in de finale is echt uitzonderlijk."