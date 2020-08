Extra camera's en beveiligers in Leidschendam tegen autobranden

Om te voorkomen dat er nog meer auto's in vlammen opgaan in Leidschendam zet de gemeente extra camera's en beveiligers in. De maatregelen gelden in eerste instantie voor een jaar.

Sinds april zijn er al zeker 24 auto's in brand gestoken in Leidschendam. Er hangen inmiddels camera's op meerdere pleinen en straten. Bovendien heeft de gemeente particuliere beveiliging ingehuurd.

"De afgelopen tijd was het op en af onrustig in Leidschendam. De politie is dag en nacht bezig om daders van autobranden en andere delicten van overlast op te sporen", schrijft de gemeente in een verklaring. De camerabeelden moeten de politie helpen bij het identificeren van de daders.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de autobranden, meldt Omroep West. Ook is niet aangetoond dat er een verband is tussen de de verschillende incidenten.