Rechter geeft ADO wederom gelijk, Chinese eigenaars moeten 2 miljoen betalen

Er gloort licht aan de financiële horizon voor ADO Den Haag. De club is wederom in het gelijk gesteld in een conflict met zijn Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS). ADO kan daardoor 2 miljoen euro tegemoetzien.

De voorzieningenrechter bepaalde op 26 april ook al dat UVS de club 2 miljoen euro schuldig was, maar de grootaandeelhouder ging tegen die uitspraak in beroep. Mede door het uitblijven van afgesproken betalingen verkeert ADO in grote financiële problemen, de Hagenaars kunnen niet meer aan de lopende betalingsverplichtingen voldoen.

UVS probeert ADO al enige tijd te verkopen, maar vooralsnog zonder succes. De relatie tussen eigenaar en club is al vanaf het begin, medio 2014, moeizaam, met meerdere rechtszaken als dieptepunten.

Ook op sportief vlak gaat het allesbehalve crescendo in Den Haag, ADO degradeerde afgelopen seizoen uit de eredivisie.