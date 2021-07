Lichaam gevonden langs de kust bij Breskens, mogelijk vermiste zwemmer

Langs de kust bij Breskens is vanochtend een lichaam gevonden, vlak nadat een zoekactie naar een 23-jarige vermiste zwemmer in hetzelfde gebied was beëindigd.

De politie kan nog niet bevestigen of het om de vermiste man gaat.

Rond 02.00 uur vannacht had een vrouw de politie gemeld dat haar vriend niet was teruggekomen van een nachtelijke zwempartij. De KNRM en de politie startten daarop een grote zoekactie met boten en een helikopter.

De zoekactie stopte vanochtend rond 06.30 uur. "De kans op overleven was toen zo klein dat het geen nut meer had om te zoeken", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Zeeland.

Twintig minuten later werd het lichaam gevonden.