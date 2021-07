Hevige bosbranden op Cyprus onder controle

De branden gelden als de meest vernietigende van de afgelopen decennia. Vier mensen zijn omgekomen en een gebied van 55 vierkante kilometer is verwoest. Tien dorpen werden geëvacueerd; een aantal huizen ging in vlammen op.

De hevige bosbranden in Cyprus zijn na twee dagen onder controle. Dat melden lokale autoriteiten.

Volgens Cypriotische media hebben blusvliegtuigen die Israël en EU-landen hebben gestuurd het verschil gemaakt in de bestrijding van de brand. Het bergachtige gebied is vanuit het laagland moeilijk te bereiken.

De brand woedde bij het Troödosgebergte, ten noorden van de steden Limasol en Larnaca. Dat is een gebied met veel dichte begroeiing waardoor het vuur snel om zich kon grijpen. De bosbrand begon in de buurt van het dorp Arakapas.

Brandweerlieden zijn nog steeds bezig nieuwe branden te voorkomen. Er heerste vorige week een hittegolf, met temperaturen boven de 40 graden. Het is nog steeds warm op het eiland.

'Slang van vuur'

De Nederlandse Christine Jansen, die twaalf jaar op het eiland woont, zei dat ze "nog nooit eerder zoiets heeft meegemaakt". "Het was een ongelofelijk lange slang van vuur die over de bergen richting de plek trok waar ik stond. Veel boeren uit het gebied laten hun kuddes geiten en schapen vrij over de bergen lopen. Die zijn waarschijnlijk allemaal verbrand."

Jansen filmde de bosbranden in de buurt van haar huis: