Booking.com schrapt kwart van de banen wereldwijd, gevolgen Amsterdam nog onbekend

Het Amerikaanse Booking.com ontslaat wereldwijd een kwart van het personeel. Exacte aantallen worden niet genoemd, maar het zou gaan om 4000 à 5000 mensen. Bij de hotelboekingssite werken 17.000 mensen.

"Helaas moeten we door de coronacrisis, net als veel andere reisorganisaties, de hele moeilijke stap zetten om ons wereldwijde personeelsbestand in te krimpen, waarbij het de intentie is dat dit tot 25 procent van het wereldwijde personeelsbestand zal betreffen", aldus een woordvoerder van Booking.com.

In Amsterdam werken op het hoofdkantoor en een tiental andere kantoren 5500 mensen. Niet duidelijk is hoeveel ontslagen hier vallen. Booking.com is een van de grootste werkgevers in Amsterdam.

Het aantal boekingen bij Booking.com viel in april terug met 85 procent. Het reisbedrijf maakte om die reden in april gebruik van de NOW-steunmaatregel voor loonsubsidie en ontving 64,5 miljoen euro. Volgens de woordvoerder zouden zonder de NOW-regeling nu een groter aantal werknemers door de reorganisatie getroffen zijn.