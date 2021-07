Extinction Rebellion bezet kantoor ABP, politie grijpt in

Ongeveer twintig mensen van de actiegroep Extinction Rebellion hebben vanochtend de lobby van een kantoor van het pensioenfonds ABP op de Amsterdamse Zuidas bezet. De actievoerders eisten dat het pensioenfonds ABP direct stopt met de investeringen in de fossiele industrie.

De bezetting werd beëindigd door de politie. De actievoerders zijn uit het gebouw gehaald en in politiebusjes afgevoerd.

Onder de actievoerders zaten leraren en ambtenaren, die vallen onder het onderwijs-en overheidspensioenfonds ABP. In een persbericht stond dat ze pas zouden vertrekken als hun eis was ingewilligd: "De wereld bevindt zich in een klimaatnoodtoestand. We zijn het aan onszelf en alle komende generaties verplicht om er niet een beetje, maar alles aan te doen dat de wereld leefbaar blijft."

Huisvredebreuk

Een woordvoerder van de Symphony toren had de actievoerders gewaarschuwd dat als ze het gebouw niet zouden verlaten, de politie zou worden ingeschakeld wegens huisvredebreuk.