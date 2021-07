Groep artsen trekt RIVM-rapporten over windmolens in twijfel

Een groep artsen is een actie begonnen tegen het plaatsen van windturbines. Met een website onder de naam Wind Wiki willen ze wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van windturbines toegankelijk maken en van commentaar voorzien. Ook willen ze via crowdfunding geld ophalen voor een onderzoek naar recente RIVM-rapporten over windmolens.

De actie is het initiatief van zes artsen, onder wie verloskundige en klinisch epidemiologe Anne-Marike Smit, kinderpsychiater Simone Brands en cardioloog Jeroen Buck. Ze hebben al een epidemioloog aan het werk gezet om de kwaliteit van de RIVM-rapporten te beoordelen.

Onafhankelijke onderzoeker

Volgens de artsen is de epidemioloog, van wie de naam nog niet bekendgemaakt is, onafhankelijk en zal zijn rapport na de zomervakantie worden gepubliceerd, ook als de uitkomst is dat er met de RIVM-rapporten niets mis is. Het geld uit 'de crowdfunding RIVM-challenge' zal gebruikt worden voor vervolgonderzoek.

Recente RIVM-rapporten worden door politici en bestuurders gebruikt om het plaatsen van windturbines in dichtbevolkte gebieden te rechtvaardigen. Maar volgens de artsen leveren windturbines grote risico's op voor de gezondheid van omwonenden. Ze denken daarbij onder meer aan chronisch slaapgebrek, stress en hartklachten. Volgens hen is er onvoldoende bekend over de gevolgen van het permanente laagfrequente geluid dat windturbines produceren.

Geen plaats voor windmolens

Volgens de RIVM-normen moeten windturbines op minimaal 300 meter van woningen staan. De actievoerende artsen wijzen erop dat die afstand in andere landen veel groter is. Zo is de norm in Denemarken 1100 meter. Zo'n norm zou in Nederland betekenen dat bijna nergens windmolens mogen staan.

De artsen zeggen dat ze zich bewust zijn van de gevolgen van de opwarming van de aarde en vinden dat er "maximaal actie" nodig is, maar ze vinden ook dat windenergie niet past in het dichtbevolkte Nederland.