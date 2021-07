Nog tachtig mensen vermist na aardverschuiving in Japan

Het aantal vermisten is al verschillende keren bijgesteld; de Japanse autoriteiten meldden eerder twintig vermisten en later 147. Atami is een kustplaats waar veel mensen een vakantiehuisje hebben. Het is niet duidelijk hoeveel mensen ook echt in hun huis waren toen de modderstroom de stad overviel. De autoriteiten hopen met in ieder geval een deel van de vermisten vandaag nog in contact te komen.

De modderstroom had een snelheid van 40 kilometer per uur: