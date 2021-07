In schaduw grote namen kan zeilduo Bekkering/Duetz 'gewoon goud pakken' in Tokio

Zeilduo Bekkering/Duetz gaat voor het hoogste in Tokio: 'Kunnen goud pakken' - NOS

De Nederlandse zeilequipe voor de Olympische Spelen van Tokio kent bekende titelfavorieten als Kiran Badloe, Lilian de Geus en Marit Bouwmeester. Maar ook bij het grote publiek minder bekende parels als Annemiek Bekkering en Annette Duetz. In de zeilsport zijn de kwaliteiten van de twee studentes wel degelijk bekend. Ook bij de concurrentie. "Er wordt naar ons gekeken", zegt Duetz. Bekkering en Duetz - spreek uit als 'Duuts' - werden in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioen in de 49erFX-klasse en ze prolongeerden hun titel een jaar later in de wateren bij het Nieuw-Zeelandse Auckland. Ook in Tokio liggen er kansen voor de nummers zeven van de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz in 2016 op de Spelen in Rio - EPA

"Wij kunnen gewoon een gouden medaille pakken", zegt Bekkering zelfverzekerd bij het uitzwaaimoment van de Nederlandse zeilploeg in de haven van Scheveningen. "Het grote publiek denkt misschien: wie zijn dit? Surprise! We bestaan al heel lang. Twee keer op rij een WK winnen is een heel toffe prestatie." De 49erFX-klasse is een zeilklasse met een hoge moeilijkheidsgraad, door de hoge snelheid, de dreiging van een omslaande boot en beide zeilsters op een trapeze aan de zijkant, die voortdurend op zoek zijn naar de juiste balans. "Het is net apenkooien op een boot", zegt Bekkering. "Heel dynamisch."

Nederlandse zeilers op Olympische Spelen in Tokio Nicholas Heiner (Finnklasse), Kiran Badloe (Windsurfen RS:X), Lilian de Geus (Windsurfen RS:X), Lobke Berkhout en Afrodite Zegers (470), Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49erFX), Bart Lambriex en Pim van Vugt (49er), Marit Bouwmeester (Laser radial).