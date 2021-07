Een mix van magie en jaloezie: waarom Duitsers zo van ons koningshuis houden

Toen de Rijksvoorlichtingsdienst vorige maand bekendmaakte dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima vanaf vandaag drie dagen op staatsbezoek zijn in Berlijn, leidde dat tot een feestelijke kop op de Duitse website 24royal.de: "Dit bezoek laat Duitse royalty-fans juichen!", maakten redacteur Eva-Maria Moosmüller en haar collega's ervan. Ook koningshuisexpert Anika Helm wijdde er op Instagram en haar website Adelswelt.de meteen een bericht aan.

In hun belangstelling voor het Nederlandse koningshuis staan Moosmüller en Helm in Duitsland niet alleen. Grote bladen als Bunte en Gala besteden bijna wekelijks aandacht aan onze royals, en ook in programma's als Brisant en RTL Exclusiv - de Duitse versies van Shownieuws en RTL Boulevard - komt de koninklijke familie vaak voorbij. Waar komt die Duitse belangstelling voor ons koningshuis toch vandaan?

Anika Helm denkt dat het vooral iets met koningin Máxima te maken heeft. Aan de NOS laat ze weten: "Haar hartelijkheid en vrolijkheid hebben iets aanstekelijks. Als ze lacht of danst is het net alsof de zon doorbreekt op een regenachtige dag. Ze belichaamt iets dat wij Duitsers soms lastig vinden."

Julia Melchior, koningshuisexpert bij de Duitse publieke omroep ZDF valt Helm daarin bij, maar voegt toe dat het om meer gaat dan alleen de lach van Máxima. Ze verwijst naar prinses Beatrix: "Toen zij nog koningin was, genoot ze in Duitsland groot respect. We zagen in haar een sterkte staatsvrouw, met een grote inzet voor Europa. Daarnaast was ze natuurlijk getrouwd met de Duitse prins Claus, van wie we wisten dat hij een goede sparringpartner voor haar was. Dat Willem-Alexander en Máxima in Duitsland zo populair zijn heeft dus ook met hun voorgangers te maken."

Amalia nu al populair

En die populariteit neemt kroonprinses Amalia nu al moeiteloos over, zeggen Eva-Maria Moosmüller en haar collega's van 24royal.de. "Ze heeft al vaak bewezen dat ze het perfecte voorbeeld is van een nieuwe generatie moderne royals. De Nederlandse koninklijke familie laat telkens weer zien dat aristocratie niet stoffig of stijf hoeft te zijn. En dat doet het juist ook goed bij jonge mensen", zegt Moosmüller.

In al die bewondering schuilt volgens Julia Melchior ook een lichte jaloezie: "In Duitsland hebben we geen koningshuis. En al onze beroemde sporters en acteurs ten spijt, daar gaat niet dezelfde aantrekkingskracht van uit. En een koningshuis heeft iets verbindends. Het is niet voor niets zo dat we bij de ZDF jarenlang uitgebreid verslag gedaan hebben van toen nog Koninginnedag. Zo'n feestdag kennen we in Duitsland niet."

Schandalen maken weinig indruk

En als de koninklijke familie negatief in het nieuws komt, doet dat dan niks met hun populariteit in Duitsland? In Nederland daalde het vertrouwen in Willem-Alexander en Máxima na hun haastig afgebroken vakantie naar Griekenland afgelopen najaar bijvoorbeeld flink.

In Duitsland maakt zoiets weinig indruk, zegt Melchior: "Natuurlijk hebben wij het ook over dit soort zaken. En zeker in de boulevardpers doen zulke misstappen het altijd goed. Maar voordat dat echt invloed heeft op de populariteit van de koninklijke familie moet het wel uitgroeien tot een serie schandalen. Zolang dat niet gebeurt, blijft de populariteit van de Nederlandse royals onverminderd groot."