Gemengde wielerploeg verdedigt EK-goud niet in Plouay

De Nederlandse wielerploeg zal later deze maand de Europese titel op de gemengde ploegentijdrit niet verdedigen. Door de overvolle kalender kan de wielerbond geen representatief team opstellen in Plouay (Frankrijk).

Ook op de individuele tijdrit bij de mannen zal Nederland in Bretagne niet aan de start verschijnen. Half augustus maakt de KNWU de selecties voor de Europese kampioenschappen bekend.

Europees- en wereldkampioen

Vorig jaar stond de gemengde ploegentijdrit voor het eerst bij internationale kampioenschappen op de rol. Nederland is op het onderdeel zowel Europees- als wereldkampioen. Bij de EK in Alkmaar en de WK in Yorkshire pakte Nederland de titel voor Duitsland.

In de gemengde ploegentijdrit komen drie mannen en drie vrouwen per land in actie. De mannen gaan als eerste van start. Als de tweede man over de finish rijdt, vertrekken de vrouwen. De tijd wordt stilgezet als de tweede renster over de finish komt.

Bekijk hieronder hoe de Oranje-ploeg goed veroverde op de EK en WK