Wekdienst 5/7: Koning naar Duitsland • Uitspraak in zaak tegen Wibra

We beginnen met het weer. In de ochtend is veel bewolking aanwezig, maar op een enkele bui na is het droog. Het is daarbij een graad of 15. Ook overdag overheerst de bewolking en daaruit kan nog wat regen of een bui vallen. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 20 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.