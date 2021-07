Deel flat Miami dat nog overeind stond neergehaald met explosieven

De hoop dat er na elf dagen nog overlevenden gevonden worden is zeer klein. Alleen in de eerste uren na de ramp zijn overlevenden gevonden. In de dagen daarna zijn de lichamen van 24 slachtoffers geborgen, 121 mensen worden nog vermist.

Gisteren werd het reddingswerk stilgelegd om het gebouw te preparen met explosieven. Vandaag komt naar verwachting de tropische storm Elsa aan land in Florida. De vrees was dat het gebouw of uit zichzelf, of door de harde wind in zou storten. Om de gevolgen zo beperkt mogelijk te kunnen houden werd gekozen voor een gecontroleerde explosie.

Het reddingswerk kan waarschijnlijk een uur na de explosie worden hervat.

Omwonenden hoefden hun huizen niet te verlaten, maar moesten wel ramen en deuren sluiten. Ook moesten ze hun airconditioning geen lucht van buiten aan laten voeren vanwege het stof dat vrijkomt bij de explosie.