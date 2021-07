CBS: Nederlanders reden 17 procent minder kilometers in 2020

Nederlanders hebben vorig jaar bijna 17 procent minder kilometers afgelegd in gemotoriseerde voertuigen. Dat meldt het CBS. In 2019 werd er in totaal nog 151,8 miljard kilometer gereden door personenauto's, motoren, bussen en vrachtwagens. Een jaar later was dat gedaald tot 126,7 miljard kilometer.

De daling komt door de lockdownmaatregelen die nodig waren vanwege de coronacrisis. Alleen het aantal kilometers dat gereden werd door zware vrachtvoertuigen bleef min of meer gelijk. De touringcarsector laat de grootste daling zien. Touringbussen reden bijna 65 procent minder kilometers dan in 2020. Bij lijndienstbussen bleef de daling relatief beperkt: 8,8 procent.

De meeste kilometers werden afgelegd door personenauto's. Die zijn verantwoordelijk voor 78 procent van het totaal aantal kilometers. Het CBS keek ook naar het aantal afgelegde kilometers per brandstofsoort. Alleen door volledige elektrische voertuigen werden meer kilometers gereden. Volgens het CBS heeft dat er mee te maken dat er meer elektrische auto's waren dan een jaar eerder.

Vanwege de coronacrisis nam het totaal aantal kilometers dat Nederlanders reisden met bijna een derde af in 2020, bleek vorige week al uit cijfers van het CBS. Dat was het meest zichtbaar in het treinverkeer, dat met 60 procent afnam.