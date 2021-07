Bosbranden op Cyprus: 'We zijn heel bang dat de wind vannacht gaat draaien'

Er lijkt nog geen einde te komen aan de bosbranden op Cyprus, waarbij vier mensen om het leven zijn gekomen. Met blushelikopters en -vliegtuigen wordt geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Maar in het donker kunnen die niet worden ingezet: "We zijn heel bang dat de wind vannacht gaat draaien", zegt de Nederlandse Christine Jansen, die op het eiland woont.

De brand kon zich de afgelopen drie dagen verspreiden van het Troödosgebergte ten noorden van de steden Limasol en Larnaca. Het is een gebied met veel dichte begroeiing en door de harde wind greep het vuur snel om zich heen. De bosbrand begon in de buurt van het dorp Arakapas. "Het ging door het dorp als een wervelstorm, het heeft alles verwoest", zegt een bestuurder van de kleine gemeenschap.

De autoriteiten vermoeden dat de vier doden Egyptische arbeiders zijn. De mannen tussen 22 en 29 jaar werkten in een tomatenkas en probeerden vermoedelijk het vuur te ontvluchten in een vrachtwagen via een bergweg. Waarschijnlijk raakte het voertuig van de weg en konden ze niet meer te voet vluchten.

Op het eiland heerste deze week een hittegolf, met temperaturen boven de 40 graden. De politie heeft een man van 67 aangehouden. Rond het moment dat de brand uitbrak, zou hij afval in brand hebben gestoken.

Slang van vuur

"Gisteren was het vuur nog op bijna 30 kilometer van mijn huis en vandaag was het al 10 kilometer dichterbij gekomen", zegt Jansen. Ze woont al ruim twaalf jaar op Cyprus. "Dit heb zo nog nooit meegemaakt." Vanaf haar huis reed ze naar het gebied waar de branden woeden. "Het was een ongelofelijk lange slang van vuur die over de bergen richting de plek trok waar ik stond. Veel boeren uit het gebied laten hun kuddes geiten en schapen vrij over de bergen lopen. Die zijn waarschijnlijk allemaal verbrand."

Deze situatie trof Jansen aan in de buurt van de bosbrand: