O'Connor geniet 'met volle teugen' na barre Alpenetappe: 'Zo'n fijn gevoel'

Het was een barre tocht geweest. De negende etappe van de 108ste Tour de France voerde het peloton niet alleen over vijf cols, waarvan twee van de eerste en eentje van de buitencategorie, maar het was ook nog eens de hele dag nat en koud. Toch stond er een blij man aan de meet in Tignes: de Australische ritwinnaar Ben O'Connor. "Ja, dit is iets waar je van droomt. Dit is zo'n fijn gevoel. Ik heb mezelf nu weer een beetje in de hand, anders dan vlak na de finish. Ik geniet hier met volle teugen van." En dat na een dag die heel anders verliep dan gepland. "Ik zou eigenlijk niet in de kopgroep meegaan, maar toen ik er eenmaal zat, dacht ik dat het misschien een kans zou zijn om tijd te pakken voor het klassement. Maar de omstandigheden waren natuurlijk vreselijk." 'Zorgen om warme etappes' Dat kon geletruidrager Tadej Pogacar alleen maar beamen. "Gisteren was zwaar, maar vandaag was nog veel erger. Hartstikke koud en de hele dag regen."

"Maar ik maak mij eigenlijk meer zorgen om de warme etappes die nog komen. Daar heb ik het meeste moeite mee en dat weten mijn rivalen ook. Dus probeer ik van deze koude dagen maar te genieten." Alle kleding gewisseld Dat laatste woord kwam in het woordenboek van Bauke Mollema vandaag even niet voor. "Er werd vanaf het begin volle bak gekoerst. En dan dat weer erbij. Dat maakte het echt zwaar. Normaal verwacht je in de Tour niet zo veel regen en zo veel kou. In de zomer." De Trek-renner had zich aanvankelijk in de grote kopgroep weten te nestelen. "Toen ging het nog wel. Maar op een gegeven moment kreeg ik het zo koud. Zelfs bergop voelde ik mijn handen niet eens meer. En mijn voeten ook niet."