Slachtoffers Middelie zwangere vrouw en horeca-ondernemer

De twee slachtoffers van het dodelijke ongeval van gisteren in Middelie, in de buurt van Volendam, zijn een man van 40 uit Hoorn en een 37-jarige vrouw uit Volendam. Dat meldt de politie.

Volgens een verslaggever van de regionale omroep NH Nieuws was de vrouw zwanger. Ook De Telegraaf heeft van bekenden van de vrouw gehoord dat ze in verwachting was. Het mannelijke slachtoffer was volgens het Noordhollands Dagblad de eigenaar van restaurant De Bourgondiër in Hoorn en een gelijknamige brasserie in Egmond aan Zee.

Op de Facebookpagina's van de horecazaken wordt vermeld dat ze vanwege omstandigheden tijdelijk gesloten zijn. Honderden mensen uiten in de reacties eronder hun medeleven.

Frontale botsing

Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Die kwamen door nog onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing op de provinciale weg N274 en belandden naast de weg, meldt de politie. De man en vrouw die om het leven kwamen, waren de bestuurders van de auto's.

De andere inzittenden van de voertuigen, drie vrouwen en twee kinderen, raakten bij het ongeval gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.