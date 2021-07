Verstappen na klinkende zege: 'Hoefde alleen in eerste bochten echt op te letten'

Verstappen viert zijn zege in Oostenrijk - ANP

Hij was nog enigszins gereserveerd, vorig weekeinde. Natuurlijk was Max Verstappen opgetogen na zijn dominante zege bij de eerste van twee races op rij in Oostenrijk, maar zo soeverein zou het niet elke grand prix worden. Een week later bewees Verstappen op hetzelfde circuit echter zijn eigen ongelijk door met nog meer overmacht dan zeven dagen eerder naar de overwinning te rijden in de Grand Prix van Oostenrijk. Van start tot finish was er geen vuiltje aan de lucht voor de coureur van Red Bull Racing. "Het ging zo ontzettend goed, ongelooflijk" jubelde Verstappen op de Oostenrijkse televisie. "Ik hoefde eigenlijk alleen in de eerste bochten echt op te letten. Daarna moest Lando (Norris, red.) verdedigen en kon ik wegrijden." Ergens in de problemen? 'Niet echt' Op de vraag of hij ergens in de 71 ronden in de problemen was geweest, moest hij even nadenken. "Niet echt", luidde het antwoord. "Het is een kwestie van blijven opletten, zeker als de achterblijvers met elkaar strijden. Dan moet je daar gewoon uit de buurt blijven." "Vorige week was mooi om hier de thuisrace van het team te winnen, maar dit was nog gaver met al die oranjefans", verwees hij de volgepakte tribunes in Oostenrijk. "Ik hoop dat we deze lijn doortrekken. Het was genieten vandaag om met deze auto te racen."

Verstappen in Spielberg - ANP

Ook Daniel Ricciardo, in het verleden teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, beleefde plezier aan de duizenden Nederlandse fans. "Ik heb vandaag genoten. Het was fantastisch om elke ronde die oranje tribunes te zien. We hebben dat zo enorm gemist, het geeft zo veel plezier en energie. Hier doen we het voor." Oud-coureur David Coulthard vond de file waarin hij stond richting het circuit "de mooiste verkeersopstopping die ik ooit heb gezien. Prachtig ook dat al die fans niet alleen voor Max juichen, maar ook voor Lando." 'We moeten positief blijven' Verstappen sloeg met zijn overtuigende zege ook nog eens een flink gat met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die door problemen aan zijn auto niet verder kwam dan de vierde plek. Zijn achterstand op Verstappen in de WK-stand is inmiddels opgelopen van 18 naar 32 punten. "Lewis beschadigde de auto op een kerbstone", zei teambaas Toto Wolff. "Er was niet eens zichtbare schade, maar het was er wel degelijk. Natuurlijk balen we dat Lewis nu 32 punten achter Max staat, maar we blijven jagen en er komen echt kansen en circuits waar we terug kunnen slaan." "We moeten proberen positief te blijven. Als Max een keer de finish niet haalt, is het gat zo weer gedicht."

"We hebben meer vermogen nodig en gaan dat proberen te vinden", bleef Wolff positief. "Ik hoop dat we op Silverstone over twee weken terug kunnen slaan in Lewis' thuisrace, maar vandaag waren we kansloos. Het was weer niet goed genoeg." 'De rollen zijn omgedraaid' Oud-F1-coureur Niko Hülkenberg keek met bewondering naar de prestatie van de Nederlandse coureur. "Het was een vlekkeloze racereeks voor Verstappen. Jarenlang zat Hamilton in deze positie, nu zijn de rollen omgedraaid", aldus de Duitser. "Het is mooi om te zien hoe oprecht Lewis Max feliciteert na de race. Lewis heeft natuurlijk veel tijd verloren door die beschadiging, dus het beeld is een beetje vertekend. Maar Mercedes had vandaag geen schijn van kans tegen Verstappen. En gisteren en vorige week ook niet."

Bottas naast Verstappen op het podium, Hamilton kwam niet verder dan de vierde plek - ANP