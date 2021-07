Definitief akkoord over compensatie Ever Given, schip mag woensdag weer varen

De eigenaren en verzekeraars van het containerschip de Ever Given, dat in maart in het Suezkanaal vastliep en de doorgang zes dagen blokkeerde, hebben een definitief akkoord bereikt over een schadevergoeding. De Egyptische autoriteiten hadden het schip aan de ketting gelegd vanwege het uitblijven van een schadevergoeding.

De eigenaar van het Suezkanaal, het Egyptische staatsbedrijf Suez Canal Authority, zegt dat de blokkade van de Ever Given wordt opgeheven nu er een akkoord is bereikt. Het schip kan volgens de kanaalautoriteit komende woensdag weer varen, als het akkoord wordt getekend. Eind juni was er al een voorlopig akkoord bereikt.

Over de details van het akkoord wordt vanwege een geheimhoudingsovereenkomst niets naar buiten gebracht. Eerder eiste de Suez Canal Authority bijna 800 miljoen euro aan compensatie vanwege de kosten om het schip weer vlot te trekken, reputatieschade en een verlies aan inkomsten. Later werd dat bedrag teruggebracht naar zo'n 460 miljoen euro.

Grote problemen

Het vastlopen van het schip, dat op weg was naar onder meer Rotterdam, leidde wereldwijd tot grote problemen. Honderden schepen moesten in het kanaal wachten tot het schip rechtgetrokken werd. Andere schepen namen een veel langere route, via Kaap de Goede Hoop. Na zes dagen werd het schip losgetrokken, waarbij ook het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis betrokken was.

Ook Nederlandse ondernemers waren getroffen, maar werden ook geraakt door het aan de ketting leggen van het schip. Eind mei bleek dat honderden ondernemers nog zaten te wachten op goederen die aan boord zijn van de Ever Given, zoals tuinmeubels, agenda's, grondstoffen voor medicijnen en zonnepanelen.

De topman van Boskalis vertelde eerder hoe het schip werd losgetrokken: