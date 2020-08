Agenten Rotterdam niet vervolgd voor racistische appjes

Vijf Rotterdamse agenten worden niet strafrechtelijk vervolgd voor de racistische berichten die zij begin vorig jaar elkaar appten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend voor agenten, maar ze zijn niet strafbaar omdat ze in een besloten WhatsApp-groep werden gedaan. Alleen in het openbaar zijn zulke uitspraken strafbaar, stelt het OM.

Het onderzoek van het OM volgde op een artikel in NRC Handelsblad. De krant schreef begin juli dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen".

Burgemeester Aboutaleb sprak schande van de zaak en de politie en het OM lieten weten een onderzoek in te stellen. Gedurende het OM-onderzoek zaten de agenten thuis. De politie laat nu weten dat ze weer aan het werk mogen, omdat er gezien eerdere vergelijkbare zaken geen strafontslag wordt verwacht. In overleg met de agenten wordt bekeken of ze weer op hun eigen bureau aan het Marconiplein terugkeren of tijdelijk ergens anders gaan werken.

Intern onderzoek naar agenten

Het interne politieonderzoek loopt nog. Daarbij wordt gekeken naar "de complete aard en omvang van de uitlatingen in de app en het handelen van betrokken agenten in die periode".

Na het onderzoek worden eventuele maatregelen voorgesteld aan twee onafhankelijke commissies, die op hun beurt politiechef Westerbeke zullen adviseren. Die neemt een definitief besluit over de agenten. Hoelang die hele procedure nog duurt, kon een politiewoordvoerder niet zeggen.