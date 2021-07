Veel overlast door zware regenval, wolkbreuk in Dalfsen

Kinderen varen door de straten van Dalfsen - Persbureau Meter

In het zuiden en vooral het oosten van het land hebben zware regenbuien geleid tot overlast. De buien trokken halverwege de middag van het zuiden richting het noorden, waarbij veel regen viel. Het KNMI had code geel afgekondigd voor verschillende provincies, maar die waarschuwing was in de loop van de avond overal ingetrokken. Het Overijsselse Dalfsen werd getroffen door een wolkbreuk, waardoor onder meer een dak van een bedrijfspand gedeeltelijk is ingestort. Ook kwam er water in de parkeergarage van een supermarkt en moesten bewoners van een zorgcentrum naar een hoger gelegen verdieping worden gebracht. Verschillende straten werden afgesloten. Volgens de Veiligheidsregio IJsselland zakt het waterpeil inmiddels, maar is het water niet overal even schoon. De veiligheidsregio adviseert mensen in Dalfsen en omgeving om het contact met het water te mijden. In Brunssum in Limburg stonden auto's tot diep in het water geparkeerd en onder meer het Wilhelminaplein kwam blank te staan:

Straten blank in Brunssum door zware regenval - NOS

Ook elders in Overijssel leidde de regenval tot veel overlast. In Hengelo en Goor kwamen straten onder water te staan en kwamen er meldingen van bewoners die het water hun huis zagen binnenstromen. In Hengelo werd volgens Weerplaza 62 millimeter regen gemeten, in Oudleusden, gemeente Dalfsen, viel 53 millimeter. En ook in het Groningse Uithuizermeeden viel veel water: tot dusver al 50 millimeter. Gemiddeld valt in juli de hele maand zo'n 78 millimeter. Openluchttheater In de Limburgse plaats Thorn hielden leden van het Alumni Harmonieorkest de voeten niet droog tijdens een repetitie in het openluchttheater. Daar stroomde rond 14.30 uur regenwater het podium op. Orkestleden konden instrumenten in veiligheid brengen. "Gelukkig waren er wat gangmakers die op een droog plekje met wat humor voor een vrolijke noot zorgden", vertelt een cameraman die bij de repetitie aanwezig was aan 1Limburg.

Ondergelopen straten en stoepen in Breda - SQ Vision

In Noord-Brabant gold van 13.00 uur tot 16.15 uur code geel. Vooral in Breda ging het rond 15.00 uur flink los, schrijft Omroep Brabant. Meerdere straten zoals de Heuvelstraat en de Oranjeboomstraat stonden blank. Ook een parkeergarage stroomde over.

Ook België moest het flink ontgelden. Meerdere wegen liepen daar onder door zware regenval en het Belgische KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweerweersbuien. Werchter Parklife heeft het concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine, dat voor vanmiddag gepland stond, uitgesteld vanwege neerslag en onweersbuien. Op een snelweg bij Brussel rijden automobilisten voorzichtig door het water:

De afgelopen weken kregen meerdere plekken in Nederland met noodweer te maken. Opmerkelijk aan de weersituaties was dat het noodweer in veel gevallen erg lokaal bleef. In Leersum richtten windvlagen bij het noodweer van twee weken geleden zware vernielingen aan. In de omgeving waaiden duizenden bomen om, en raakten huizen beschadigd. Dat was vanuit de lucht goed te zien: