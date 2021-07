Zo krijgen arbeidsmigranten uit de kassen toch een prik

Arbeidsmigranten - NOS

Er werken zo'n half miljoen arbeidsmigranten in Nederland, maar die zijn lang niet allemaal gevaccineerd. Het is lastig hen te bereiken; ze beheersen de taal niet altijd goed en staan vaak niet ingeschreven bij de gemeente. Daarom werken de GGD Haaglanden en de gemeente Westland in Zuid-Holland nu samen met de uitzendbureaus die migranten aan een baan helpen. De Pool Gregory is zo'n acht maanden in Nederland en is een van de 30.000 arbeidsmigranten in de regio Haaglanden. Hij wil graag een vaccin. "Ik wil beschermd zijn tegen corona, weer een normaal leven kunnen leiden. En ik wil graag tussen landen kunnen reizen zonder in quarantaine te moeten. Wij wonen met z'n vijven in één appartement. Vier laten zich inenten, ik dus ook. Maar mijn vriendin is bang dat het pijn doet, zij wil niet." Maar mensen als Gregory weten niet altijd de weg te vinden naar een priklocatie. Veel arbeidsmigranten staan niet ingeschreven bij de gemeente. Daardoor weten vaak alleen de uitzendbureaus waar ze precies zijn. Dat maakt het voor de GGD en de gemeente moeilijk om hen te bereiken, terwijl de gemeente Westland het wel een belangrijke groep vindt. "Het zijn vaak mensen die dicht op elkaar werken", zegt Piet Vreugdenhil, wethouder (CDA) in de gemeente Westland. "En ze zitten veel bij elkaar in busjes, dus dat verdient extra aandacht."

Gregory - NOS

In het Westland werkt een deel van de uitzendbureaus nu samen met GGD en gemeente. "We benaderen mensen: willen jullie gevaccineerd worden?", zegt Christel van Rooijen van uitzendbureau Charly Works. "Kunnen we je helpen met het maken van een afspraak? We zorgen ook voor vervoer en bij de locatie staan mensen die ze in hun eigen taal gerust kunnen stellen." Bij de GGD zijn ze daar blij mee, zegt medewerker Aygül Keskin. "Dit weekend hebben we zo'n 1300 mensen geprikt op deze manier. Vanaf volgende week willen we nog iets opschalen, en dan gaan we waarschijnlijk tot en met augustus door. Dan kunnen we hopelijk uiteindelijk zo'n 20.000 migranten uit deze regio vaccineren." Als de uitzendbureaus geen informatie zouden delen met GGD of gemeente, is er een kans dat grote groepen arbeidsmigranten geen vaccin krijgen. "Ik vind het vreselijk dat mensen op die manier buiten de boot zouden kunnen vallen", zeg Van Rooijen. Vorig jaar ging het met corona nog flink mis in de vleesindustrie, waar veel arbeidsmigranten werken. Daar maakte Nieuwsuur toen de volgende reportage over.

Waarom zijn er in de vleesindustrie zoveel corona-besmettingen? - NOS