Deense voetballers warm onthaald in eigen land na bereiken halve finales EK

De nationale voetbalploeg van Denemarken heeft bij terugkeer in het basiskamp in eigen land een warm onthaal gekregen. De Denen kwamen zondag terug uit Bakoe, waar de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand zaterdag in de kwartfinales van het EK met 2-1 won van Tsjechië.

Na aankomst op het vliegveld van Kopenhagen werd de spelersbus richting bestemming Helsingør toegejuicht door talloze fans langs de weg en ook bij aankomst bij het hotel wachtten in het rood geklede supporters de Deense helden op. In totaal waren zo'n tien- tot twintigduizend mensen op de been om hun steun te betuigen.