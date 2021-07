Amazone Thijssen verrast met winst op CHIO van Rotterdam

Amazone Sanne Thijssen heeft bij de 72ste editie van het CHIO van Rotterdam voor een verrassing gezorgd door de Grote Prijs op haar naam te schrijven.

De 22-jarige Limburgse verwees zondagmiddag in het Kralingse Bos met de 15-jarige hengst Con Quidam de sterke Amerikaan McLain Ward naar de tweede plaats. Kim Emmen werd met Jack van het Dennenhof derde.

Zonder fouten

Thijssen kwam in de barrage als eerste van de vijftien combinaties in de ring. Ze nam risico's, liet Con Quidam korte wendingen maken en bleef foutloos in 33,10.

Ward was 0,03 langzamer en Emmen 0,42. Marcus Ehning kwam als laatste in actie, was halverwege iets sneller, maar Funky Fred wierp daarna een balk af.