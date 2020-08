Organisatie Gent-Wevelgem wil mondkapjesplicht na drukte wielerweekend

De organisatie van de wielerkoers Gent-Wevelgem keek afgelopen weekend naar de verschillende wielerkoersen en bedacht zich geen moment: een mondkapjesplicht langs het parcours lijkt de oplossing voor de drukte. De organisatie doet daarom een oproep aan de Belgische overheid om een mondkapjesplicht rond wielerkoersen in te voeren.

Nadat op beelden van onder andere de Ronde van Burgos en de Route d'Occitanie te zien was hoe fans de renners zonder enige bescherming van dichtbij luidkeels aanmoedigen dacht Griet Langedock van de organisatie na over een mondkapjesplicht.

"Een mondmaskerplicht langs het hele parcours zorgt voor duidelijkheid en veiligheid", zegt Griet Langedock van de organisatie bij de Belgische tv-zender Sporza. "Toen ik de beelden zag van de eerste wielerwedstrijden, kwam deze gedachte in me boven. Waar publiek samenkomt, is het nu eenmaal gevaarlijker."

Thuis kijken

De organisatie van de koers, die gepland staat op 11 oktober, zal op die dag mensen aanmoedigen vanuit huis te kijken. "De start-, aankomst- en heuvelzone kunnen we zelf controleren. Maar onze koers telt meer dan 200 kilometer en dan bestaat de kans dat je bijvoorbeeld cafés passeert waar het op zondagmiddag heel druk kan worden."

En dus doet de organisatie een oproep aan de politici. "Als mensen naar de koersen komen kijken, zouden ze allemaal een mondmasker moeten opzetten. Dat zou een regel moeten zijn voor alle koersen in België."