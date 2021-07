O'Connor verrast met zege in zware Tourrit, Pogacar boekt opnieuw tijdwinst

O'Connor zegeviert in Tignes na regenachtige Alpenetappe - NOS

De negende etappe, een zware Alpenrit over 151 kilometer van Cluses naar Tignes, heeft en knappe overwinning voor Ben O'Connor opgeleverd. Onder erbarmelijke omstandigheden - nat en koud - bleef de Australiër van AG2R als laatste over van een groepje van zes dat een kleine 100 kilometer van de finish was weggereden uit het peloton. O'Connor, die nog even virtueel in het geel reed, begon de 22 kilometer lange slotklim in het gezelschap van de Colombiaanse klimgeiten Nairo Quintana en Sergio Higuita, maar zij moesten al snel passen en haalden zelfs het podium niet. Op vele minuten van het front liet geletruidrager Tadej Pogacar zich ook nog eens gelden. Hij pareerde op de slotklim eerst een aanval van Richard Carapaz en reed vervolgens bij zijn concurrenten weg om zijn voorsprong in het algemeen klassement nog eens verder uit te bouwen. Wilco Kelderman verloor driekwart minuut op de Sloveen. Van der Poel en Roglic naar huis Het peloton was van start gegaan zonder Mathieu van der Poel, wiens hart wel tot Parijs door wilde koersen maar zijn hoofd zei dat het beter was om zich vanaf nu te richten op de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio.

Van der Poel volgt verstand en stapt af: 'Voel me goed, maar heb andere doelen' - NOS

Ook Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma die vorig jaar als tweede eindigde achter Pogacar, ontbrak op het appel. De Sloveen ondervond te veel hinder van de verwondingen die hij maandag had opgelopen bij een val in de finale van de derde etappe. Dat bleek vooral zaterdag toen hij meer dan een half uur na de ritwinnaar de finish bereikte. Millimetersprint om de bergpunten Op deze regenachtige zondag hadden zich na de tweede van vijf gecategoriseerde bergen, de Col de Saisies (eerste categorie, 9,4 kilometer à 6,4 procent) waar Wout Poels na een millimetersprint met Quintana de volle buit pakte voor het bergklassement, zes man losgemaakt van de meute: Poels in zijn bolletjestrui, Quintana, Higuita, O'Connor, Michael Woods en Lucas Hamilton.

Wout Poels in zijn bolletjestrui - Pro Shots

Op de Col du Pré, een klim van de eerste categorie (12,6 kilometer à 7,7 procent), haakten Poels en Hamilton voorin af en ook Woods kon het tempo van de voorsten niet langer volgen. Quintana rondde als eerste de top van de Alpenreus en ontnam daarmee Poels zijn bergtricot. Ondertussen moest in het peloton, dat ruim zeven minuten achter de koplopers fietste, Wout van Aert, de nummer twee in het algemeen klassement, de favorieten laten gaan. Virtueel geel De Colombianen Quintana en Higuita hielden de vaart er stevig in, met in hun kielzog O'Connor. De Australiër mocht met een achterstand van 8.13 in het algemeen klassement stilletjes gaan dromen van de gele trui. Die was zelfs virtueel even in zijn bezit toen op de Cormet de Roselend (tweede categorie, 5,7 kilometer à 6.5 procent) de voordelige marge op het peloton met geletruidrager Pogacar 8.30 bedroeg.

Het peloton met Tadej Pogacar in het geel - Pro Shots

Higuita vloog in de afdaling naar beneden en reed zijn medevluchters uit het wiel. Quintana slaagde erin weer aan te sluiten, maar O'Connor, die op de klim al met zijn verkleumde handen liep te schudden, raakte op achterstand. Eenmaal in de vallei keek hij tegen een achterstand van een halve minuut aan. Het peloton volgde op negen minuten. O'Connor slaagde er echter in het gaatje met zijn rivalen te dichten en gedrieën togen ze richting de slotklim naar Tignes (eerste categorie, 21 kilometer à 5,6% gemiddeld). Terwijl het peloton weer iets van de achterstand had weggewerkt, waren vooraan de eerste meters omhoog nog maar net aangebroken of bij Quintana ging plots het licht uit.

Sergio Higuita en Ben O'Connor op de slotklim naar Tignes. - NOS