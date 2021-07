Aantal besmettingen gelinkt aan discotheek in Enschede loopt op naar 165

Het aantal besmettingen dat door de GGD gelinkt wordt aan discotheek Aspen Valley in Enschede is verder gestegen. Van zo'n 165 bezoekers is inmiddels bekend dat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Twente na een bericht van Tubantia.

Op het feest in Aspen Valley waren vorige week zaterdag zo'n 600 mensen. Het ging om het eerste feest dat sinds het uitbreken van de coronapandemie in de discotheek werd gegeven.

Het is onduidelijk hoe het kan dat er toch mensen op het feest waren die besmet bleken met het coronavirus, ondanks de verplichte negatieve test of het vaccinatiebewijs. Het is overigens niet te zeggen of alle 165 besmette mensen het virus die avond in de discotheek hebben opgelopen.

Veel animo voor testen

De GGD heeft iedereen die vorige week zaterdag bij Aspen Valley is geweest opgeroepen zich te laten testen, ook als er geen klachten waren. Volgens de GGD-woordvoerder wordt daar goed gehoor aan gegeven.

Maar het is niet duidelijk of alle aanwezigen van het feest zich hebben laten testen, omdat de GGD geen bezoekerslijsten in bezit heeft. Eveneens is niet bekend hoe het gaat met de mensen die besmet zijn geraakt.

Het is ook nog onduidelijk om welke variant van het coronavirus het gaat. Het RIVM doet daar onderzoek naar, laat de GGD weten.