Oppermachtige Verstappen wint weer in Oostenrijk, Hamilton na stalorders vierde

Verstappen in Spielberg - Reuters

Max Verstappen heeft zijn leidende positie in het WK-klassement nog maar eens verstevigd door de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam te schrijven. Op de Red Bull Ring in Spielberg leidde de Nederlander van start tot finish en boekte hij de vijftiende F1-zege in zijn carrière. Omdat Verstappen ook de snelste raceronde wist neer te zetten, heeft hij nu 32 punten voorsprong op Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die als vierde over de finish kwam.

Net als een week eerder, toen Verstappen op hetzelfde circuit de GP van Stiermarken won, reed de Nederlander al snel weg bij zijn concurrenten. Omdat Esteban Ocon na een aanvaring met Antonio Giovinazzi de race moet staken, verscheen er een safetycar op de baan. Verstappen mocht zelf bepalen wanneer de race weer verderging en sloeg daarbij direct een gat met Lando Norris, die als tweede was gestart.

50 keer op het podium Zijn zege in Oostenrijk leverde Verstappen zijn vijftigste podiumplek in zijn Formule 1-carrière op. Sinds zijn debuut in 2015 eindigde de Nederlander vijftien keer op de derde plaats, werd hij twintig keer tweede en won hij vijftien keer.

De Brit had daarna de grootst mogelijke moeite om Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez van zich af te houden, maar behield zijn positie omdat de Mexicaan bij een van zijn vele inhaalpogingen even van de baan schoot. Later bleek dat Norris te veel van zijn lijn was geweken waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

Norris (oranje) in duel met Pérez (blauw met oranje) - ANP

Verstappen was op dat moment al tien seconden uitgelopen op Norris, die lange tijd Hamilton achter zich wist te houden. In de twintigste ronde moest de McLaren-coureur alsnog capituleren en werd hij verschalkt door zijn landgenoot. "Wat een goede coureur", complimenteerde Hamilton via de boordradio Norris. Stalorders en Norris doen Hamilton pijn De race leek daarna wel gereden en ook de pitstops zorgden niet voor veel reuring. Totdat Hamilton wat schade opliep aan zijn auto en zijn banden niet meer optimaal waren. De Brit verloor wat snelheid wat ervoor zorgde dat Mercedes een pijnlijk besluit moest nemen; Hamilton moest zijn tweede plaats afgeven aan teamgenoot Valtteri Bottas. De pijn werd voor Hamilton meteen nog wat groter toen Norris hem ook passeerde.

Lando Norris gaat langs Lewis Hamilton - Reuters