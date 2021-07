Wimbledon vanaf kwartfinales eindelijk weer voor uitverkochte tribunes

Bij het tennistoernooi op Wimbledon mag vanaf de kwartfinales weer honderd procent van de toeschouwerscapaciteit worden benut. Daarmee wordt Wimbledon het eerste sportevenement in Groot-Brittannië met uitverkochte tribunes sinds het uitbreken van de coronapandemie, in maart 2020.

Alle stoeltjes van het Centre Court (14.979 toeschouwers) en Court No. 1 (12.345) mogen worden gevuld, zo meldt de organisatie. Bij de vrouwen staan de kwartfinales dinsdag op het programma, bij de mannen op woensdag.

Tot nu toe mocht maximaal vijftig procent van de tribunes worden bezet. Op de kleinere banen geldt nog wel beperkt toegang voor toeschouwers.

Tennissen voor volle tribunes

De laatste keer dat er op Wimbledon voor uitverkochte tribunes werd getennist, was in juli 2019. Vorig jaar ging het grandslamtoernooi voor het eerst in de geschiedenis niet door vanwege de coronacrisis.

De Britse regering gaf toestemming voor het toelaten van meer toeschouwers vanwege het succesvolle verloop van de eerste week van het toernooi, aldus de organisatie. Het wordt beschouwd als een pilotproject, te vergelijken met de Nederlandse Fieldlab-experimenten.

Ook het EK geldt als zo'n bijzonder project. Bij de halve finales en de finale op Wembley zijn komende week zestigduizend supporters welkom.