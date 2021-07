Vos boekt 29ste ritzege in Giro, Van der Breggen houdt roze leiderstrui

Marianne Vos heeft de derde etappe gewonnen in de Giro d'Italia Donne, voorheen bekend als Giro Rosa. De roze leiderstrui van Anna van der Breggen kwam niet in gevaar.

Vos, de kopvrouw van Jumbo-Visma, won in de 135 kilometer lange rit tussen Casale Monferrato en Ovada de sprint van een kopgroep van vier. Lucinda Brand werd tweede, voor de Duitse Liane Lippert en de Zwitserse Elise Chabbey.

De vier waren ontsnapt in de aanloop naar de vier hellingen van de derde categorie in de laatste 50 kilometer. Van der Breggen finishte op 3.18 in het peloton.

Ritzege nummer 29 voor Vos

Voor de 34-jarige Vos, die in 2011, 2012 en 2014 de eindoverwinning voor zich opeiste, was het al de 29ste ritzege in de Giro. Ze boekte de eerste bijna 14 jaar geleden, op 8 juli 2007.

Maandag volgt een individuele tijdrit bergop over ruim 11 kilometer.