Onaangekondigde protesten in Den Haag, politie slaags met demonstranten

In Den Haag wordt op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie was de demonstratie vooraf niet aangekondigd.

De groepen demonstranten worden door agenten naar het Malieveld begeleid, dat door de burgemeester is aangewezen als locatie voor de demonstratie. Volgens de politie heeft de ME opgetreden tegen mensen die zich niet aan de instructies hielden. Op beelden is te zien dat agenten de demonstranten met een wapenstok slaan.