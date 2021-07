Problemen voor Herlings, Coldenhoff vierde in eerste manche MXGP Italië

Jeffrey Herlings heeft in de eerste manche van de MXGP in Italië door een mislukte start genoegen moeten nemen met de zesde plaats. Glen Coldenhoff werd vierde, terwijl de eerste manche werd gewonnen door de Fransman Romain Febvre.

Herlings startte vanaf de eerste plek maar kwam in Maggiora niet lekker weg en viel terug naar de zesde plaats. Even later zakte hij na een fout - hij liet zijn motor afslaan - zelfs terug naar plek tien. Dankzij een knappe inhaalrace wist hij de eerste manche alsnog als zesde te beëindigen.

Daarmee wist Herlings de schade in de WK-stand beperkt te houden tot één punt. Zijn grootste concurrent om de wereldtitel, de Sloveen Gajser, eindigde namelijk als vijfde.