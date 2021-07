Le Pen herkozen als leider van rechts-populistische partij Rassemblement National

Marine le Pen is in aanloop naar de presidentsverkiezingen volgend jaar herkozen als leider van de Franse rechts-populistische partij Rassemblement National, het voormalige Front National. De benoeming was niet verrassend; er waren geen andere kandidaten. De partij scoorde bij de regionale verkiezingen vorige week slecht.

De 52-jarige Le Pen geeft naar verwachting later vanmiddag een toespraak op het congres van de partij in Perpignan, de plaats in het zuiden van Frankrijk waar de partij juist wel goed scoorde. Landelijk gezien behaalde Rassemblement National niet in één regio de meerderheid.

"De verkiezingen verliepen desastreus voor Rassemblement National", zei ook correspondent Frank Renout in het NPO Radio 1 Journaal gisteren, op de eerste dag van het congres. Een debat over de koers van Le Pen is daarna op scherp gesteld. "Dat is opmerkelijk. Want Le Pen is nu tien jaar partijleider, en in die tijd heb ik nog nooit een hard debat gehoord over haar koers."

De afgelopen jaren heeft Le Pen de partij een "fatsoenlijk gezicht" gegeven, zegt Renout. "Haar vader werd vroeger nog wel eens veroordeeld voor bijvoorbeeld antisemitisme. En er zijn nu prominenten binnen de partij die zeggen: 'is die gematigde koers wel de juiste als ze zo slecht scoort bij de verkiezingen?' Sommige leden denken dat de partij misschien terug moet naar een hardere koers. In de richting van straatvechters in plaats van fatsoenrakkers."

Een andere oorzaak van de slechte score bij de verkiezingen vorige week kan de slechte opkomst zijn. Een derde van de bevolking ging naar de stembus. Ook de partij van president Macron scoorde niet goed.