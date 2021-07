Astronauten Chinees ruimtestation maken wandeling: 'Wow, wat is het hier prachtig'

De bemanning van het Chinese ruimtestation-in-aanbouw Tiangong heeft een eerste ruimtewandeling gemaakt, melden staatsmedia in China.

Vanochtend verlieten twee van de drie gestationeerde astronauten het ruimtestation. Astronaut Liu Boming mocht als eerste door het openingsluik. Hij werd via een mechanische arm naar een werkplek gebracht. De ander, Tang Hongbo, klom zelf naar buiten.

In een video is Bomings eerste reactie te horen toen ze naar buiten ging: "Wow, wat is het hier prachtig.":