Van der Poel stapt uit Tour de France: 'Wil kansen in Tokio niet vergooien'

Mathieu van der Poel gaat niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. De Nederlander, die zaterdag na zes dagen de gele trui verloor aan Tadej Pogacar, gaat zich richten op de Olympische Spelen.

Van der Poel volgt verstand en stapt af: 'Voel me goed, maar heb andere doelen' - NOS

"Het was een moeilijke beslissing die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen", verklaarde Van der Poel. "Het is ongelooflijk mooi geweest, ik denk niet dat ik hier nog iets extra's te bewijzen heb."

Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op de olympische mountainbikewedstrijd, die op 26 juli in Tokio op het programma staat. "De Spelen zijn al vier jaar lang een droom van mij en ik wil niet mijn kansen vergooien door hier iets te lang in de Tour te blijven."

'100 procent voorbereiden op Tokio'

Van der Poel kleurde de eerste week van de Tour door in de tweede etappe de gele trui te veroveren en die vervolgens tot zaterdag om de schouders te houden.

"Ik voel me eigenlijk nog heel goed na een harde week koersen. Als ik mijn hart zou volgen, rijd ik tot Parijs", aldus Van der Poel. "Maar door de afgelasting van de Spelen vorig jaar door corona, is het moeilijk te combineren. Nu kan ik me 100 procent voorbereiden op de Spelen en kan ik mezelf niks verwijten als het misgaat."

