Oud-teambaas Tost vol lof over Verstappen: 'Hij is ze allemaal voorbij'

Verstappen in 2014 - AFP

Op 3 oktober 2014 reed Max Verstappen zijn eerste officiële trainingsrondjes in de Formule 1. Dat gebeurde een paar dagen na zijn zeventiende verjaardag in een Toro Rosso op het circuit van Suzuka in Japan. Franz Tost leidde als teambaas Verstappens F1-ontgroening in goede banen. De inmiddels 65-jarige Oostenrijker stoomde Verstappen klaar voor zijn grand prix-debuut in 2015 en moest hem een jaar later afstaan aan topteam Red Bull Racing. De rest is geschiedenis. Verstappen leidt het WK en is op weg naar zijn 15de GP-zege. Tost bestiert nog steeds Red Bull's tweede renstal (inmiddels Alpha Tauri genaamd) en is ooggetuige van het titanenduel Verstappen versus Hamilton. Tost geniet van het succes van zijn voormalige pupil.

2015: Max Verstappen en Franz Tost - AFP

Max Verstappen kan dit seizoen zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton onttronen. Hij kan zijn derde zege op rij boeken. Verbaast het u dat hij zo stabiel presteert en het seizoen zelfs domineert? "Ik ben helemaal niet verrast. Max heeft veel geleerd de afgelopen jaren en heeft nu het niveau dat kampioenwaardig is. Vorig seizoen was cruciaal. Ik heb hem toen nog een stuk volwassener zien worden als racer. Hij doorziet en overziet alles nog beter dan voorheen, is mentaal sterker en speelt het spel psychologisch beter." "Max weet nu wanneer hij agressief moet rijden en wanneer niet. Hij begrijpt inmiddels dat de zwart-wit-geblokte vlag halen soms belangrijker is dan winnen. Natuurlijk zal hij nooit dolblij als tweede of derde over de streep komen, maar als een ander echt sneller is moet je je neerleggen bij een podiumplek. Anders verspil je energie. Dat heeft hij geleerd en dat is belangrijk als je kampioen wilt worden. Ik vind dat Max inmiddels de beste coureur is. Hij is ze allemaal voorbij."

Quote Hij moet zo weinig mogelijk denken aan het kampioenschap. Franz Tost

Wat is hét grote verschil tussen het 17-jarige talent dat bij u aanklopte en de 23-jarige kroonprins van de Formule 1 die dit jaar Sir Lewis Hamilton kan onttronen? "Ervaring. Max heeft zes Formule 1-seizoenen achter de rug. Dat telt zwaar. Ik zeg altijd dat coureurs drie jaar nodig hebben om een F1-auto helemaal te doorgronden. Je moet eerst alles begrijpen voor je echt aan jezelf kunt gaan werken om een nog betere coureur te worden." "Vanaf het vierde seizoen kun je je focussen op de techniek, de aerodynamica en de afstelling van de auto. Wat gebeurt er tijdens de races, wat zijn de zwakke plekken van de concurrentie? Max heeft die kennis nu op zak en dat is goud waard."

Max Verstappen in Oostenrijk na het behalen van zijn derde poleposition op rij - ANP

De psychologische strijd is in volle gang. Lewis Hamilton en Mercedes kruipen in de underdogrol. Verstappen wil niet neergezet worden als titelfavoriet. Is dat verstandig? "Ja. Hij moet zo weinig mogelijk denken aan het kampioenschap. Dat leidt alleen maar af. Focus alleen op de eerstvolgende race en zorg dat je daar optimaal presteert. Dat is mijn advies. Max zegt steeds dat we Mercedes niet moeten onderschatten. Daar heeft hij groot gelijk in. Het is een ijzersterk team. Ze hebben niet voor niets zeven titels op rij gepakt en zijn nog lang niet geklopt." In 2015 kneedde u Verstappen, dit jaar doet u hetzelfde met de Japanse 'rookie': Yuki Tsunoda. Lijken ze op elkaar? "Er zijn zeker overeenkomsten. Yuki en Max zijn schaarse natuurtalenten. Ze waren allebei meteen rap, hebben het remmen extreem goed onder de knie en leren snel. Max was iets rijper toen hij debuteerde en daar moet ik zijn vader credits voor geven. Jos was de ideale leraar. Yuki heeft geen vader met F1-ervaring en mist daardoor wat begeleiding en kennis. Hij heeft daarom een iets zwaarder debuutjaar, maar we zijn heel blij en geduldig met hem." "Yuki is een aanwinst voor de F1. Of hij het niveau van Max kan evenaren? Dat kan ik nog niet zeggen. Het hangt af van zijn leercurve de komende seizoenen. Die was bij Max extreem steil."

Yuki Tsunoda - EPA