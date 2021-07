Amazon-veteraan neemt het van Jeff Bezos over, wacht lastige klus

Het platform groeide uit tot een plek waar je miljoenen producten kunt kopen. Ook in Nederland is het bedrijf steeds actiever. Sinds maart vorig jaar kunnen verkopers via Amazons platform producten aanbieden.

Wie aan Amazon denkt, denkt waarschijnlijk eerst aan de webwinkel. Daar begon het allemaal mee in 1994. De naam is een verwijzing naar de Amazone, een van de langste rivieren van de wereld. Bezos wilde met zijn online boekenwinkel ook tot de top behoren.

De dagelijkse leiding van Amazon komt in handen van Andy Jassy. Een veteraan: hij werkt sinds 1997 voor het bedrijf, direct nadat hij zijn studie aan Harvard had afgerond. In de eerste jaren werkte hij onder meer in marketingfuncties. De eerste belangrijke stap zette hij in 2002: Jassy werd technisch adviseur van Bezos. Achttien maanden lang 'schaduwde' hij de topman en was hij diens sparringpartner.

Zijn volgende stap was voor het bedrijf nog vele malen belangrijker: met Bezos' zegen zette Jassy clouddienst Amazon Web Services op. Het idee: andere bedrijven konden gebruik maken van de extra capaciteit die Amazon niet nodig heeft voor zijn eigen webwinkel. Dit werd een gigantisch succes, het onderdeel is inmiddels goed voor 60 procent van de totale winst. Het bedrijf is tegenwoordig marktleider in deze nog altijd groeiende sector en rekent multinationals en overheden tot zijn klanten.

Jassy leidt straks een bedrijf dat tijdens de coronacrisis gigantisch groeide; naar 1,2 miljoen werknemers. De beurswaarde steeg naar 1750 miljard dollar; alleen Apple en Microsoft zijn meer waard.

Ook de omzet en winst stegen enorm: