De voetbalreis van James Efmorfidis: van Barcelona via Bussum naar Waalwijk

"Als je jonger bent, kost je een club geen geld en heb je geen contract nodig. Uiteraard moet je wel iets kunnen met de bal, maar zo is het wel gelopen. En als je jong bent, heb je niet het besef dat je bij dat soort clubs speelt", zegt de aanvaller over zijn avonturen bij Real Madrid en FC Barcelona.

Het zou een vraag kunnen zijn in een willekeurige voetbalquiz. Van welke voetballer is dit cv: Ajax, Real Madrid, AEK Athene, FC Barcelona, AZ, Larissa, SDO Bussum, Almere City en RKC Waalwijk?

"Mensen hebben bepaalde verwachtingen, dat is soms lastig om mee om te gaan. Ze vormen snel een beeld van je en denken: 'Hoezo heeft hij daar gespeeld en waarom is hij dan niet geslaagd'? Of ze vragen zich af hoe het kan dat je bij Ajax hebt gespeeld en dan bij Jong Almere City op de bank zit."

Dat ook amateurclub SDO Bussum op zijn cv staat, is een verhaal apart. Want echt spelen deed Efmorfidis daar niet. "Nadat ik terugkwam uit Griekenland had ik geen club. Mijn oom woont in Bussum en die kende daar de trainer, Ivar van Dinteren. Ik heb drie dagen meegetraind bij SDO, maar iemand heeft dat op Wikipedia gezet. Van Barcelona naar Bussum, ik vond het wel grappig dus ik laat het er maar op staan..."

Na allerlei omzwervingen is Efmorfidis nu neergestreken in Waalwijk. Hij is, na twee seizoenen Almere City waarin hij regelmatig een doelpunt meepikte, klaar voor zijn eredivisiedebuut.

"Ik merk op de training dat het niveau hoog is, er wordt met een gedachte gespeeld. Daar moet ik even in meekomen, maar ik heb ook een lange tijd stilgezeten."

"Eén ding heb ik inmiddels wel geleerd en dat is om mezelf geen doelstelling te geven. Ik ga lekker voetballen en dan zie ik het wel. Uiteindelijk wil iedereen iets bereiken, maar als ik nu verwachtingen ga uitspreken, kan ik het wel vergeten", aldus Efmorfidis.